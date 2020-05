TMW, Serie A donne: si attende il Consiglio Federale

Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW la ripartenza del campionato di Serie A femminile non è imminente. Tutte le società sono infatti in attesa delle decisioni che verranno prese dal Consiglio Federale e dal Governo con il nodo più complicato da sciogliere che è quello del protocollo sanitario – che dovrebbe essere diverso rispetto a Serie A e B maschile – da applicare per la ripartenza degli allenamenti prima e del campionato, mancano solo 6 gare alla fine, poi. Il problema sarebbe sopratutto legato ai costi che potrebbero essere difficilmente sostenibili soprattutto dai club che non hanno una società maschile alle spalle e che senza l'intervento e l'aiuto della FIGC (e del Governo) potrebbero dover alzare bandiera bianca per la ripartenza.