SUPERCOPPA, Contro la Juve dubbio Mauro

"Juve-Fiorentina, è un duello senza fine". Questo il titolo in taglio basso a pagina 26 del quotidiano Tuttosport che nella parte dedicata al calcio femminile ricorda come domenica a Cesena si disputa la Supercoppa femminile con il calcio d'inizio alle ore 12.30. Fiorentina e Juventus saranno avversarie per la terza volta in una finale: finora una vittoria a testa. Dopo aver perso a La Spezia, le bianconere ad aprile si sono prese la rivincita in Coppa Italia. Guarino punta su Girelli, mentre per le Viola prosegue il dubbio Ilaria Mauro. La partita sarà trasmessa su TimVision, la piattaforma Tim che da ieri è nuovo title sponsor del campionato e farà il suo esordio proprio domenica con la Supercoppa tra le Women di Cincotta e le bianconere.