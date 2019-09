SERRA, Women? Juve e Viola hanno qualcosa in più

L’ex calciatrice Katia Serra ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera di calcio femminile: “È il campionato più bello di sempre, ancora di più dell’anno scorso. Credo che Juve e Fiorentina sulla carta abbiano qualcosa in più legato all’esperienza, ma penso che anche Inter, Roma e Milan siano subito lì a ridosso. Sarà una stagione che fino alla fine resterà incerta sia per lo Scudetto che per il secondo posto che apre le porte della Champions. Anche l’Hellas è cresciuta, il Sassuolo pure. Tante squadre potranno mettere in difficoltà”.