ROMA WOMEN, Sfiderà la vincente tra Milan e ACF

Netta vittoria per la Roma nell’unico quarto di finale di ritorno di Coppa Italia femminile disputato nella giornata di oggi (gli altri tre incontri sono stati rinviati per l’allarme coronavirus) contro il San Marino Academy, che conclude così la propria avventura nella coppa nazionale. Un 4-0 per le giallorosse – che si erano imposte per 6-1 all’andata – maturato nella ripresa grazie anche all’ingresso di Lindsey Thomas che dopo appena quattro minuti dall’ingresso in campo serve Serturini per il gol del vantaggio. Al 55° arriva il raddoppio con Thestrup brava ad approfittare di un retropassaggio sbagliato per scartare Ciccioli e firmare il 2-0. Al 62° arriva anche il tris con Ciccotti, mentre al 90° è Bernauer, servita da una scatenata Thomas, a chiudere la gara. La Roma accede così in semifinale e attende la vincente fra Milan e Fiorentina.