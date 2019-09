PARISI, Pronte per la CL: vogliamo fare bella figura

EX VIOLA BOJINOV, UFFICIALE AL VRATSA: LO ALLENA IL PATRIGNO L'aveva annunciato negli scorsi giorni, e adesso la nuova esperienza di Valeri Bojinov è realtà: l'attaccante bulgaro classe '86, visto all'opera in Italia con le maglie di Lecce, Parma, Ternana, Verona, Vicenza, Fiorentina e Juventus,... L'aveva annunciato negli scorsi giorni, e adesso la nuova esperienza di Valeri Bojinov è realtà: l'attaccante bulgaro classe '86, visto all'opera in Italia con le maglie di Lecce, Parma, Ternana, Verona, Vicenza, Fiorentina e Juventus,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 6 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi