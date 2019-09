PARISI, Era utopia, possiamo solo applaudire l'Arsenal

Queste le impressioni di Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women's, dopo la sconfitta interna con l'Arsenal in Champions League femminile: "Impossibile non dare il 100% davanti a questo pubblico, peccato il risultato e che la prima fosse così dispendiosa di energie fisiche e mentali. Abbiamo lavorato bene in preparazione e speriamo di dare soddisfazioni in campionato. Il Mondiale ci aveva dato l'assaggio del livello, che cresce in modo vertiginoso. Il movimento italiano cerca di tenere il passo e ridurre il gap. Vero, era utopistico sperare contro una delle squadre più forti d'Europa ma dobbiamo continuare così. La nuova proprietà ci fa sentire la vicinanza e che ci si crede. Quando vedi ragazze giocare un calcio così, ti fa solo applaudire e pensare che puoi diventare spettacolare come loro. Mai dire mai, anche se domenica inizia il campionato e lì vogliamo essere protagoniste.