OHRSTROM, Per lo scudetto serve battere la Juve

Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's, ha parlato del suo momento e quello della sua squadra ad app.calciofemminile.com. Ecco cosa ha detto: "Juventus? Si ferma giocando con quel coraggio che ci è mancato nella Supercoppa. Ma noi siamo molto cresciute da quella dolorosa sconfitta. Quel giorno, a Cesena, era venuto a vederci patron Commisso. Volevamo regalargli il suo primo trofeo da proprietario del mondo Fiorentina, ma eravamo troppo impaurite. Peccato, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Chi è il portiere più forte? Potrei dire la Girelli. In questo momento è la regina del gol. La conosco bene, ci ho giocato insieme. È forte e soprattutto molto intelligente, ma questa Juventus ha tante giocatrici pericolose. Dovrò tenere gli occhi aperti, anzi spalancati. Scudetto? Possiamo provarci e per dimostrarlo vorremmo riuscire finalmente a battere la Juventus a casa sua. Hanno un gruppo forte, affiatato, giocano insieme da anni. Il Milan ha tante individualità pericolose, la Roma è più squadra, ma alle giallorosse manca ancora qualcosa per completare il percorso di crescita: sarà una bella volata per il titolo. Calcio femminile? Sta crescendo velocemente. In passato nel campionato di Serie A c'erano tante partite che finivano 8-9 a zero. Guardavo quei risultati e pensavo che le grandi calciatrici d'Europa non avrebbero preso sul serio un torneo che proponeva questi risultati. Ora c'è un grande equilibrio verso l'alto. L'Italia incuriosisce anche se l'Inghilterra è ancora lontanissima. Si è visto anche nelle due sfide in Champions, ma il calcio italiano è all'inseguimento. Come numero di tesserate anche gli Stati Uniti sono un altro mondo, però ho visto semifinali e finali del campionato americano ed hanno fisico e mentalità, ma tecnicamente e tatticamente la Serie A non è lontana. Diventare professioniste è un passaggio fondamentale, non è che il giorno dopo chiederemo un milione di ingaggio, ma la differenza sarà che tutte le giocatrici avranno le tutele giuste, anzi obbligatorie. Firenze? Vederla dall'alto, da Fiesole o dal piazzale Michelangelo mi piace particolarmente. Spero di restare anche se il mio contratto scade a giugno: l'Italia mi piace... Vedremo. Il mio futuro? Intanto alleno tutti i portieri delle squadre giovanili della Fiorentina Women e vorrei restare nel calcio femminile".