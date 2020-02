MORACE A ZEMAN, Rimarremo popolo di ignoranti

Carolina Morace commenta duramente le parole di Zeman che ieri, a margine della Panchina d'oro ha parlato in questi termini del calcio femminile: "Di solito le donne in Italia sono in cucina” (LEGGI QUI). Ecco la risposta della Morace: “Mi sembrano un’offesa più agli uomini che alle donne, ma il vero problema è che ancora nel 2020 sentiamo questi discorsi. Sono stata in Canada e Australia e certe affermazioni lì non esistono. - riporta il Corriere dello Sport - Finché in Italia quando si va a vedere una partita si penserà ad altro e non ci si concentrerà sul ruolo, posizione in campo e nome delle calciatrici allora rimarremo sempre un popolo di ignoranti. E ci metto anche Zeman dentro questa mentalità. Italia in ritardo? La mia generazione è stata due volte vicecampione d'Europa, giocavamo bene e allora mi chiedo: ma i dirigenti di allora non hanno capito che alla gente piaceva quel tipo di calcio?"