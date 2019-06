MONDIALI FEMMINILI, Ai quarti sarà Italia-Olanda

DE ROSSI, NIENTE VIOLA. ECCO I PIANI DI COMMISSO E BARONE DOPO IL VERTICE CON PRADÈ E ANTOGNONI. BENNACER IN SOSPESO, PIACE LOCATELLI. VERETOUT, ORE DECISIVE. VIA ALLE CESSIONI: RESTERANNO SOLO IN SEI. I GIOVANI IN RITIRO. BATI PIÙ LONTANO