MAURO, Ogni tanto ci alleniamo tutte insieme. Ibra...

L'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro è stata protagonista di una diretta Instagram realizzata con il profilo ufficiale dell'Acf Women. Queste alcune sue dichiarazioni: "Come squadra continuiamo a fare qualche allenamento insieme. Mi manca tutto in questo periodo. Feeling con Paloma Lazaro? Mi sono trovata bene con lei fin da subito. Con le dirette puntiamo a divertire la gente. Prime stagioni in viola? Che emozioni, scesi dalla Germania perché sia Fattori che Cincotta mi volevano. Forza e Cuore? Ho fatto la mia donazione, è fondamentale aiutare gli ospedali della Toscana e di Firenze in questo momento. Ibra o Batistuta? Ibra è sempre stato il mio idolo. Di Bati ho visto tanti video".