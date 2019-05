MAURO, Oggi ne fa 31: "Regaliamoci sogno francese"

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women's e dell'Italia femminile, attualmente in ritiro a Coverciano per preparare il Mondiale, ha festeggiato oggi il suo 31° compleanno, rilasciando alcune dichiarazioni al sito della FIGC: “Sono felice di festeggiarlo qui e il regalo che voglio farmi è andare in Francia cercando di restarci il più a lungo possibile. Inutile dire che il sogno sarebbe vincere il Mondiale. Siamo una squadra umile e restiamo con i piedi ben piantati per terra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. - conclude Mauro - Come caratteristiche penso di ricordare un po’ Zlatan Ibrahimovic. Ora non vedo l’ora di giocare questo Mondiale e sono molto curiosa di scoprire l’atmosfera che troveremo”.