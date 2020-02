MAURO, Mi diverto a fare la 9 e sportellate con tutti

La giocatrice della ACF Women's Ilaria Mauro ha parlato così a TMW Radio nella trasmissione TuttoCalcioFemminile: "Noi dobbiamo vincerle tutte sperando che la Juventus faccia qualche passo falso. Noi continuiamo a far bene, siamo 35 punti con il Milan con la Roma che ci pressa dietro, non è di certo un campionato facile. Non è facile fare la punta centrale. Lascio spazio a Bonetti prendendomi i due centrali. Mi diverto a fare la numero nove e mi piace "fare a botte". Il problema è che non c'è un altro numero nove. Mi ispiro a Ibrahimovic, sono stato a vedere Fiorentina-Milan l'altro giorno e ha fatto a sportellate con tutti a 38 anni. Io ho iniziato a giocare nel cortile di casa con mio fratello. Ho giocato anche a pallavolo due anni. Un giorno sono tornata a casa e ho detto ai miei genitori che volevo giocare a calcio e non a pallavolo. Volevo smettere per dei problemi fisici alla schiena. Poi per fortuna quel momento è passato. Vogliamo vincere la Coppa Italia".