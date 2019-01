MAURO, Felice per il momento con Viola e Italia

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha parlato a TMW dopo il successo per 2-1 di ieri sul Cile al 'Castellani' di Empoli: "E' un bel periodo per me. Sto lavorando bene sia con la Fiorentina che con la Nazionale. Mi dispiace non aver sfruttato tutte le occasioni, ma sono contenta per il gol che sono riuscita a fare alla fine. Era da un po' che non partivo titolare e credo di aver fatto abbastanza bene. Il Mondiale? Le avversarie saranno ancora più forti del Cile e i contrasti di stasera in confronto non saranno nulla. L'impegno fra campionato e nazionale? Dobbiamo essere concentrate sempre, su tutto. Senza mollare nulla".