KONGOULI, Juve forte, ma viola in corsa per scudetto

La giocatrice del Tavagnacco, Sofia Kongouli, ha parlato al sito tuttocalciofemminile.it della situazione del calcio femminile ed anche della corsa scudetto con la Fiorentina a contenderlo alla Juve, “Penso sia giusto riprendere il torneo anche se stiamo vivendo un momento veramente terribile. In questi giorni d'isolamento fatico ad accendere la tv, è troppo triste vedere le immagini degli ospedali o delle persone uccise da questo virus. In Grecia la situazione sembra essere più sotto controllo, i morti sono meno che in Italia e hanno chiuso subito le frontiere tanto che neanche io sono potuta tornare a casa. Ora voglio tornare in campo ed essere decisiva per me e per il Tavagnacco. Serie A? La Juventus è la squadra più forte e completa, ma la Fiorentina ha una formazione di pari valore e, se si ripartirà, penso che le viola possano ancora vincere lo Scudetto visto che manca lo scontro diretto che potrebbe pesare tanto”