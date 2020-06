Catalina Perez Jaramillo dirà probabilmente addio alla Fiorentina Women's. La giocatrice colombiana si era trasferita nella sessione di mercato invernale per rafforzare le viole che in porta avevano perso Noemi Fedele. Zero presenze però per la classe '94 che non sarebbe stata riconfermata per la prossima stagione. A riportalo è donnenelpallone.com.