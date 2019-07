JAQUES, Saluta la Fiorentina: "Grazie di tutto"

Il difensore della Fiorentina Women’s Heleen Jaques ha salutato attraverso il proprio profilo instagram il club viola annunciando l’addio dopo appena una stagione. “Grazie Viola per tutto. I tuoi tifosi sono fantastici, spingono le giocatrici a un altro livello e danno loro grande convinzione. - scrive la belga – Grazie alla società che ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di conoscere il campionato e la cultura italiana. Un grande ringraziamento a tutte le compagne che sono grandi persone. L’infortunio all’inizio ha reso la mia partenza difficile, ma nonostante ciò ho giocato 13 partire. Sono felice di aver vinto la Supercoppa e di essere arrivata seconda in campionato e Coppa Italia. Pra è il momento di una nuova avventura e spero di portare con me le vittorie e la mentalità che ho acquisito qui”.