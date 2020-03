Importante vittoria per l'Italia Women che sconfigge la Nuova Zelanda per tre reti a zero nel match valido per l'Algarve Cup. Per le azzurre sono andate in rete Girelli, Bonansea e Tarenzi. Ottima gara delle viola in azzurro. Novanta minuti per la Mascarello, 77' per la Guagni mentre appena 13 minuti per la Bonetti.