ITALIA-CINA, Guagni dal 1', panchina per Mauro

Inizierà tra poco più di un quarto d'ora la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile tra Italia e Cina. Per le azzurre in campo Alia Guagni dal primo minuto, solo panchina per Ilaria Mauro. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia, Bonansea, Giacinti, Girelli. Ct: Milena Bertolini.

CINA (4-4-2): Peng Shimeng; Han Peng, Lin Yuping, Wu Hayan, Liu Shanshan; Wang Shuan, Zhang Rui, Wang Yan, Gu Yasha; Wang Shanshan, Li Ying. Ct: Jia Xiuquan.