ITALDONNE, Ko col Brasile ma 1° posto. Guagni...

Finita qualche istante fa l'ultima partita dell'Italia per quanto riguarda i gironi del Mondiale femminile. Dopo aver vinto le prime due, le ragazze della ct Bertolini si devono inchinare per 0-1 contro il forte Brasile, venendo punite da un rigore generoso fischiato dall'arbitro per intervento di Linari su Debinha, e trasformato da Marta. In campo per tutti i 90' il capitano viola Alia Guagni, mentre è entrata nel finale un'altra giocatrice della Fiorentina, la punta Ilaria Mauro per la quale c'è stato modo di giocare un quarto d'ora circa, recupero compreso, senza però riuscire a incidere. Nonostante il ko, le Azzurre si qualificano comunque come prime del girone, premiate dall'avulsa dopo l'arrivo a pari punti con le brasiliane e l'Australia, battuta al debutto.