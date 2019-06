ITALDONNE, C'è la Guagni nelle undici anti-Olanda

Sono state comunicate le formazioni ufficiali del quarto di finale fra l'Italia e l'Olanda in campo alle ore 15:00 a Valenciennes. La ct azzurra Bertolini lascia in panchina Girelli e schiera Valentina Giacinti come unica punta con Barbara Bonansea e Valentina Bergamaschi a supporto in un 4-5-1 che può trasformarsi in 4-3-3 in fase di possesso (o in un 4-4-2 con Bonansea al fianco di Giacinti e Cernoia esterno sinistro). In mezzo al campo torna titolare Aurora Galli. Difesa confermatissima rispetto alle ultime uscite.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-5-1): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Bergamaschi, Cernoia, Giugliano,Galli, Bonansea; Giacinti.

Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Spitse, van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens.