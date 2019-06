ITALDONNE, C'è la Guagni nelle undici anti-Brasile

Questa sera l'Italia femminile, già qualificata all'interno del proprio raggruppamento dei Mondiali, si gioca la possibilità, qualora dovesse almeno pareggiare, di passare da prima del girone. Per farlo però dovrà avere la meglio nei confronti di una selezione ostica come il Brasile. In campo, in rappresentanza della Fiorentina Women's, il capitano viola Alia Guagni. Dentro anche due ex gigliate, anche loro in difesa: Elena Linari al centro ed Elisa Bartoli a sinistra. Ecco le ufficiali.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Bonansea, Giacinti.

Brasile (4-2-3-1): Barbara; Leticia Santos, Monica, Katheleen, Tamires; Thaisa, Andressinha; Ludmila, Marta, Debinha; Cristiane.