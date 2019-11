GUAGNI, Vorrei essere Wonder Woman. I fumetti...

Intervenuta nelle Instagram Stories di Banca Intesa San Paolo dal "Lucca Comics and Games", il capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni ha rivelato delle curiosità sulla sua passione per i fumetti: "Ce n'è uno che mi porto dietro da quando ero piccolina: "Nausicaa" di Miyazaki. Venivo a Lucca a cercare i fumetti mancanti e adesso ne ho due copie di ognuno. Mi piacerebbe travestirmi da Wonder Woman, è la mia eroina. Ci vogliono più eroi al femminile e come lei vorrei essere super forte".