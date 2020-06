GUAGNI, Voglio restare viola. Anche da dirigente

Alia Guagni, capitano della Fiorentina e perno della Nazionale italiana, ha risposto ad alcune domande dei tifosi attraverso un video postato sul profilo Instagram della FIGC. Queste le parole dell'esterno viola riportate da TuttoCalcioFemminile.com: "Ho iniziato a 9 anni con una squadra di maschietti e da subito mi misero terzino, se non sbaglio sinistro. Il mio idolo da piccola, essendo appassionata della Fiorentina, era Batistuta. Fortissimo, un giocatore spettacolare".

Giocatori preferiti?

"Il mio preferito preferito attualmente è Lautaro Martinez mentre nel femminile Megan Rapinoe. Lei non solo è estremamente forte sul campo ma anche fuori è un esempio nella lotta per i diritti delle donne. È la numero 1. L'attaccante più difficile da marcare? Miedema (dell'Arsenal Women ndr). Veramente, veramente forte".

Il futuro?

"Mi immagino di vestire i colori della Fiorentina e di rappresentarla al meglio sul campo e poi, quando smetterò, anche a livello dirigenziale. Spero di aiutare a far crescere ancora il calcio femminile in viola".

Astori.

"Davide Astori è stata una figura importante per la Fiorentina e per tutti. Non è stato solo un grande calciatore ma anche una grande persona, umile e che ha dato tanto. Ha fatto vedere che nel calcio i valori importanti esistono e sono quelli che bisogna cercare di conservare. Sicuramente ha lasciato tanto".

Essere bandiera della Fiorentina?

"Quando mi dicono che sono una bandiera per Firenze per me è un'emozione e un orgoglio. Perché è la mia città e la amo. Poter dare qualcosa alla mia città è fantastico e essere riconosciuta come un simbolo è un grandissimo motivo di orgoglio. Spero ogni giorno di poter essere all'altezza di questo".