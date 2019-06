GUAGNI, Sui social: "È stato un sogno: grazie a tutti"

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's e terzino della Nazionale. ha commentato attraverso il proprio profilo Instagram l'emozione e la sua esperienza al Mondiale femminile, concluso per l'Italia con l'eliminazione ai quarti di finale per mano dell'Olanda: "Eccoci qua...il giorno dopo la fine dei giochi! E come accade per tutti i sogni...prima o poi dovevamo svegliarci! Ma questo non è stato un sogno come tanti...è di quelli che al mattino quando apri gli occhi ti porti dietro una scia di felicità...la serenità e la gioia di aver fatto qualcosa di grande...qualcosa che ha cambiato le idee di tante persone! Abbiamo condiviso questo sogno con tutti voi italiani...abbiamo sentito la vostra vicinanza e il vostro calore...avete gioito con noi nelle vittorie e pianto con noi quando tutto è finito! E per questo...non smetterò mai di ringraziarvi tutti! Abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia e questa esperienza rimarrà nei nostri cuori per sempre!

Un grazie immenso a tutto lo staff, che ha creduto in noi fino dall’inizio e ci ha permesso di arrivare fin qua.

Ma soprattutto un GRAZIE di CUORE alle mie compagne di squadra, siamo un gruppo incredibile, sempre pronte ad aiutarci a vicenda. Ognuna di noi ha dato tutto quello che aveva e anche di più! Sono veramente orgogliosa di noi!

Adesso sappiamo di cosa siamo capaci...miglioreremo e lavoreremo ancora più forte per riuscire un giorno ad alzare quella coppa! Ma di questa esperienza mi rimarranno soltanto dei bellissimi ricordi!

Tutto questo lo dedico alla mia famiglia al completo,siete persone meravigliose, capaci di sostenermi ogni giorno e aiutarmi quando penso di non farcela più!siete la parte migliore di me! ♥️

Addio nonna, ci hai visto vincere e sorridere fino alla fine...sarai sempre con me!". Ecco il post: