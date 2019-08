GUAGNI, Real? Ho scelto col cuore. Commisso fiero

"Alla fine sceglie sempre il cuore. Firenze è casa mia, la Fiorentina è la mia famiglia. Ho sentito che dovevo fare così e sono contentissima della mia scelta". Parole e musica, quelle di Alia Guagni. Il capitano della Fiorentina Women's, intervistato dal TGR Rai Toscana, ha spiegato così la sua decisione di rifiutare una ricca offerta del Real Madrid per restare a Firenze: "Per me non è una rinuncia, vincere qualcosa con la Fiorentina vale molto di più che vincere tanti trofei da un'altra parte".

Ha sentito il patron Commisso in queste ore?

"Sì. Commisso era davvero orgoglioso della mia decisione, per lui il senso d'appartenenza conta tantissimo. Mi ha detto che crede molto nel calcio femminile e che ci verrà presto a trovare".



Come sarà il prossimo campionato?

"Ci sono molte più squadre competitive adesso, non sarà facile ma vogliamo fare bene. Sarà sicuramente divertente".



Che messaggio vuole mandare ai tifosi viola?

"Li ringrazio, dal primo all'ultimo. Mi sono stati molto vicini, da sempre ma in questo momento ancora di più, e questo è quello che fa la differenza. L'amore di una città ti emoziona, ti aiuta e ti spinge nei momenti più difficili".