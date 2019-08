GUAGNI, Real? Era una scelta di vita. Commisso...

La notizia del suo rifiuto al Real Madrid ha fatto il giro di tutta Italia. Alia Guagni, capitano della Fiorentina femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sua decisione fatta con il cuore. Queste le sue parole: "È stato un momento emozionante, una scelta per la mia carriera ma anche di vita. La città e la società mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto e li ringrazio per questo. Io amo giocare per questa squadra, ma mia".

Ha sentito Commisso dopo il rinnovo?

"Mi ha chiamato quando ero a casa, ho visto il prefisso di New York e ho pensato: 'wow, ma sarà davvero lui?'. Mi ha detto che era molto contento e verrà presto a trovarci perché punta molto anche sul calcio femminile alla Fiorentina. Era commosso per la mia scelta".

Come ha preso questa decisione?

"È stata istintiva, poi chiaramente ci ho pensato, sarei ipocrita a dire il contrario, anche perché sarei andata a giocare nel calcio professionista e sarebbe stato un salto di qualità nella mia carriera. Ma alla fine ho deciso di restare".

Alla fine ne sarà valsa la pena?

"Sicuramente".