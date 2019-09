GUAGNI, Lasciare? Ci ho pensato ma vince Firenze

In uno speciale dedicatole da Sky Sport, il capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni ha parlato così: “È stata una scelta importante. Restare a Firenze è stata non solo una scelta per la mia carriera, ma anche di vita. Da quando ho deciso, sia la società che la città mi hanno fatto sentire veramente importante. Amo questa città, amo giocare nella Fiorentina e amo questa maglia. Dire di non averci neanche pensato sarebbe ipocrita perché era un’offerta importante e sarebbe stato un salto di qualità visto che si sarebbe trattato di calcio professionistico. Ma ho analizzatoil tutto e alla fine ha vinto Firenze.

Il Mondiale? Ha fatto aprire gli occhi a tanti appassionati. Si sono avvicinati in tantissimi. Con l'Australia ricordo il count-down prima del fischio d'inizio: uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Con la Giamaica ricordo che ci rendemmo conto di poter fare qualcosa di importante. Con il Brasile perdemmo ma eravamo felici. Con la Cina dicemmo: 'wow, andiamo ancora avanti'. E con l'Olanda dispiace essere uscite, meritavamo di più.

La Serie A? Sarà un bel campionato, spero che ci seguano in molti.

Non ho la fissa per i capelli, mentre l'ananas mi piace molto: l'ho scoperto in vacanza. Mi chiamano Dory perché ho una memoria a breve termine pessima (ride, ndr) ma la parola cuore la ricordo sempre: è quello che mi ha spinto a scegliere la Fiorentina".