GUAGNI, A Firenze calore unico: come lasciarla?

Così il capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni, fresca di 'no' al Real Madrid e di rinnovo coi viola (CLICCA QUI): "Ne approfitto per salutare e ringraziare i tifosi. Firenze è bella perché ti dà un calore che non si trova facilmente... come lasciarla? La mia scelta? Ci ho dovuto pensare, però alla fine è sempre il cuore che decide. Stiamo lavorando bene per raggiungere i livelli degli altri paesi. Il Real Madrid? Alla Fiorentina credono in me, cerchiamo di dare il massimo per portarla in alto. La Spagna avanti? In Spagna sono professioniste, con tutti i benefit dello status e sono sicuramente più avanti di noi ma cerco di credere nell'Italia perché si è smosso tanto. Soprattutto con il Mondiale. Il ritiro di San Piero? Ci prepareremo per il campionato, ma prima penseremo alla Champions. Domani faremo i primi test atletici. Il Mondiale? E' stata un'esperienza incredibile, così come la quantità di persone che ha iniziato a seguirci. Mi hanno fatto i complimenti pure in vacanza a Santo Domingo! L'eliminazione con l'Olanda? Mi è scocciata parecchio la sconfitta, loro sono una squadra preparata mentre noi eravamo un po' la "Cenerentola" del Mondiale. Andando avanti avevamo capito che avremmo potuto fare qualcosa, e uscire con loro ci è dispiaciuto.

Il campionato? Puntiamo in alto, faremo di tutto per strappare lo Scudetto alla Juventus. La Roma rinforzata? Sì, come la stessa Inter, in generale adesso c'è più competizione. Ma così è più bello. La Fiorentina non fa parlare molto di sé ma abbiamo fatto una squadra che può competere. Paloma Lazaro? Ci avevamo già giocato contro e ci aveva fatto una buonissima impressione... Aspettiamo di vederla in questi giorni. La mia crescita? Quando ero più giovane davo meno peso alle cose, poi essendo in una realtà più piccola non stavo molto al passo. Poi come è cambiato il movimento sono cambiate le metodologie in allenamento, facendo tutto in maniera più seria. Nessuna di noi pensava di poterlo far diventare un lavoro: quindi c'è stato uno step mentale. Il mio nuovo contratto? Ho firmato un biennale. Novità - quella del contratto pluriennale - recente, che non si poteva fare fino a qualche anno fa. Rocco Commisso? E' una persona presente, ci crede tanto e si è appassionato. Quanto prima avremo modo di conoscerci. Se me lo aspetto al Bozzi? Potrebbe essere...".