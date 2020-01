GOMBOLI, Saluta: "Vado via con ricordi incredibili"

La Team Manager della Fiorentina Women, Tamara Gomboli, tramite il proprio profilo ufficiale Facebook, ha annunciato il suo addio al club viola: "E dopo tanti anni è arrivato anche per me il triplice fischio. Finisce così la mia splendida avventura lavorativa alla Fiorentina, con un po' di amarezza e il cuore che scoppia. Ringrazio la vecchia proprietà per gli anni di fiducia e la nuova proprietà per questi mesi; ringrazio coloro con cui ho lavorato perché nel bene o nel male tutti mi hanno insegnato qualcosa, soprattutto cosa voglio essere e chi non voglio diventare. Grazie a tutte le calciatrici, sperando di aver lasciato loro qualcosa di profondo. Ricordatevi di onorare sempre la maglia e di insegnare l’inno alle nuove arrivate! Grazie ai tifosi, sempre presenti, sempre appassionati che non si sono mai dimenticati di me. Vado via portandomi dietro un bagaglio di ricordi incredibili, che resteranno dentro di me come un dono prezioso e con la dolce consapevolezza che niente potrà mai scalfire il mio grande amore per la maglia viola e il mio orgoglio di essere fiorentina".