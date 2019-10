GANZ, Fiorentina e Juventus le squadre più forti

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha parlato anche della squadra di Cincotta. Queste le sue parole: "Il livello della Serie A si è alzato quest’anno, tutte le squadre si sono rinforzare e sta venendo fuori un bellissimo campionato. Noi siamo partiti bene, ma sappiamo che Fiorentina e Juventus sono le squadre più forti e che la Roma come noi si sta adoperando per colmare il gap. Sono molto contento delle mie ragazze che stanno lavorando al massimo per riuscire a fare qualcosa di straordinario in questa stagione. Il derby? Credo che non averlo giocato a San Siro sia stata un’occasione persa, era il primo derby al femminile ed è stata una giornata meravigliosa. Averlo giocato a San Siro avrebbe però dato qualcosa in più. Ma ci si può porre rimedio, anche se sarà più in ripiego in realtà".