FUSINI, C.S.? Commisso ha mantenuto promessa

Marta Fusini, difensore della Fiorentina Women's, ha parlato così del progetto del nuovo centro sportivo e di Rocco Commisso: "Io sono contenta di essere fiorentina, per me è un valore aggiunto. Il presidente ci aveva promesso un nuovo centro sportivo ed ha mantenuto la sua parola: per noi è il massimo avere un luogo all'avanguardia, vicino e tutto per noi. Nel 2012-2013 ho segnato il mio primo gol in Serie A, ero agli inizi, ma anche se è passato del tempo il primo gol non si scorda mai, rimane sempre impresso nella mente. Per ora la stagione è iniziata bene, spero di continuare così".