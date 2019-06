FUSINI, Convocata dall'Italia per le Universiadi

In vista del raduno di preparazione alla 30ª edizione dell’Universiade, previsto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia dal 23 al 29 giugno, il responsabile tecnico della Nazionale Universitaria Femminile, Jacopo Leandri, ha convocato 20 calciatrici. Il gruppo delle azzurre si ritroverà domenica 23 giugno a Roma per poi trasferirsi in serata nella località pontina. Le Azzurre completeranno la seconda parte della preparazione a Fisciano (SA) ed esordiranno il 2 luglio (ore 18.00) contro il Giappone allo stadio “Arechi” di Salerno. Giovedì 4 quindi sarà la volta degli Stati Uniti, incontro in programma al “Ciro Vigorito” di Benevento”. Le successive avversarie dell’Italia saranno determinate in base alla classifica del Girone A.

Di seguito la lista delle convocate e il programma completo.

Portieri: Baldi (Florentia CF), Capelletti (FC Inter)

Difensori: Bursi (Sassuolo), Fusini (Fiorentina), Labate (AS Roma), Mella (Tavagnacco), Pisani, Spinelli (Stade de Reims)

Centrocampisti: Bonfantini (AS Roma), Brustia (FC Inter), Caruso (Juventus), Errico (Tavagnacco), Glionna (Juventus), Marinelli (Inter), Mascarello (Tavagnacco)

Attaccanti: Cambiaghi (Sassuolo), Cantore (Juventus), Ferrato (Sassuolo), Goldoni, Pandini (FC Inter)

Staff: Allenatore: Jacopo Leandri; Assistente all. Viviana Schiavi; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Preparatore atletico: Franco Olivieri; Medico: Sebastiano Porcino; Fisioterapista: Camillo Piastra; Segretario: Sabrina Filacchione