FIFPRO, Allarme: "Covid-19 può uccidere il femminile"

Nell'ultimo report FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, si lancia l'allarme: il Covid-19 sta mettendo a rischio l'esistenza del movimento di calcio femminile, professionistico e non solo. In particolare, trattandosi di un movimento in piena evoluzione, lo stop all’economia globale imposto dalla pandemia mette a rischio la sua trasformazione, tuttora in essere, in un business stabile e profittevole per le aziende interessate. Inoltre, il calcio femminile non sarebbe in grado attualmente di garantire a livello planetario le stesse misure di sicurezza che si stanno predisponendo per quello maschile.