DONNE, L'Italia batte 2-0 la Cina. Guagni e Mauro...

Si è da poco conclusa la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale femminile tra l'Italia e la Cina con la vittoria delle azzurre per 2-0 che si sono qualificate dunque per i quarti dove affronteranno la vincente di Olanda-Giappone. Le reti sono state messe a segno da Valentina Giacinti e Aurora Galli rispettivamente al 15' e al 50' di gioco. Alia Guagni, terzino destro della Fiorentina Women's è rimasta in campo per tutti i 90 minuti mentre Ilaria Mauro, attaccante viola, è entrata al 63' al posto di Valentina Bergamaschi.