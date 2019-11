DE VANNA, Vogliamo battere la Juventus. Bonansea...

Lisa De Vanna, attaccante della Fiorentina, ha parlato così a Sky della sua scelta di venire in viola e della Serie A femminile: "E' un campionato che sta crescendo, per tanti motivi diversi anche per come sono andati i mondiali, e questa è una delle ragioni per le quali ho scelto di venire qui. E poi anche perché mio padre è mezzo italiano. Per questo sento di avere una connessione con gli italiani e con il club. Perché mio padre ha influenzato molto la mia carriera da calciatrice. Ecco perché ho deciso di venire a giocare qui in Italia. Penso di sentirmi perfetta per il campionato italiano. Sono passionale, affamata, sto lavorando duro. Il mister è molto appassionato, da molto alla squadra. Vivo in una delle città più belle del mondo, Firenze, quindi sono davvero felice. Probabilmente è il momento più felice della mia vita. Sabato contro la Juventus sarà una partita davvero stimolante. Non sono mai stata in una squadra con tanta intensità, passione, fame. Non so alla Juventus, ma noi continuiamo a ripeterci che dobbiamo vincere e che vogliamo vincere. Mi ricordo molto bene Bonansea perché ci ha segnato al mondiale, il gol della vittoria. Mi ricordo che mi è passata vicino e ho pensato: "Oh no!". E' una grande calciatrice, ha il fiuto del gol, è pericolosa. E' tornata dall'infortunio, se gioca cinque o dieci minuti tutto può succedere. Forza viola!".