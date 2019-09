DE VANNA, Arsenal? Non possiamo solo temerlo

L'attaccante della Fiorentina Women's, Lisa De Vanna, ha parlato della gara contro l'Arsenal per i gironi di Champions: "Sono davvero emozionata, amo le partite importanti. Spero di dare il mio contributo alle altre ragazze con la mia energia, il mio atteggiamento e la mia professionalità. Ovviamente l'Arsenal è uno dei migliori team non solo in Inghilterra ma potenzialmente in tutto il mondo: lo sappiamo e non possiamo solo temerle, le rispettiamo ma abbiamo un piano di gioco da mettere in atto nel miglior modo possibile. E' una partita di calcio, tutto può succedere".