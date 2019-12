COPPA ITALIA FEMM., ACF l'11 dicembre a Ravenna

È stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia Femmile 2019/20 con l'inserimento delle squadre di Serie A. Primo match agli ottavi di finale per la Viola sarà in trasferta contro il Ravenna mercoledì 11 Dicembre alle ore 14.30. Appuntamento in gara secca che consegnerà un pass per i quarti di finale contro la vincente tra Inter e Milan. Bari, AS Roma, San Marino Academy e Hellas Verona le altre squadre sulla strada della finale per la Fiorentina.