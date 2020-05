CLELLAND, Vittoria Rangers bel momento a Firenze

Lana Clelland, attaccante della Fiorentina Women's, è stata protagonista di un simpatico siparietto con il club viola attraverso Twitter. La giocatrice ha condiviso il tweet dei Rangers che ricordavano 12 anni fa la vittoria al Franchi sui viola ed ha commentato così: "Scusa Fiorentina, questo è ancora uno dei miei momenti migliori a Firenze". Successivamente ha postato il video del rigore decisivo che ha permesso agli scozzesi di andare in finale ed i festeggiamenti scrivendo questo: "12 anni dopo quell'evento io adesso vivo a Firenze ed ho giocato in questo stadio. Mi piace anche ricordare quella notte!". Pronta la simpatica risposta dei viola: "Questo media non è disponibile perché include contenuti che hai scelto di non vedere". E lei risponde: "Vi amo!".

Sorry @ACFFiorentinaEN this is still one of my best memories from Florence 🙊 https://t.co/gp6SatbzaK — Lana Clelland (@LanaClelland) May 1, 2020