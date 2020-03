CLELLAND, Regno Unito non sottovalutare il Covid-19

La giocatrice della Fiorentina Lana Clelland ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale lanciando un appello al suo paese d'origine, condividendo anche il messaggio social dei dirigenti della Fiorentina di ieri: "Regno Unito, per favore, non sottovalutare tutto ciò. Il paese che chiamo secondo casa sta lottando duramente in questo momento. Sii sicuro, e prendi tutte le precauzioni necessarie". Qui sotto il tweet:

UK please stop underestimating this. The country i call my 2nd home are struggling right now. Be safe, take all precautions needed! #RestoAcasa #COVIDー19 #coronavirus #lockdown https://t.co/XcREdOPY0U