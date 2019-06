CLELLAND, In gol nella sconfitta per 2-1 della Scozia

Non basta un gol della fiorentina Lana Clelland, entrata nella ripresa facendo il suo esordio in Coppa del Mondo, alla Scozia per conquistare i primi punti del proprio Mondiale. Le britanniche vengono infatti battute per 2-1 dal Giappone che si risolleva dopo il deludente debutto (0-0 con l’Argentina). Nipponiche avanti al 23° con la rete di Iwabuchi su assist di Endo, con il raddoppio che arriva grazie a un calcio di rigore, generoso, siglato da Sugasawa. Nella ripresa la Scozia spinge alla ricerca della rete trovandola però solo a due minuti dallo scadere con una gran botta dalla distanza di Clelland che mette la palla all’incrocio dei pali.