CLASSIFICA, ACF Women's 1^ con Milan-Roma-Juve

Successo casalingo per 2-1, oggi, per la Fiorentina Women's contro il Tavagnacco. La squadra allenata da Antonio Cincotta si trova attualmente prima in classifica con 6 punti a pari merito con Milan, Roma e Juventus Women (rossonere e bianconere devono ancora giocare, ndr).

Ecco la classifica aggiornata:

Milan Women 6 pt

Roma Women 6 pt

ACF Women's 6 pt

Juventus Women 6 pt

Hellas Verona Women 5 pt

Inter Milano Women 4 pt

Sassuolo CF 4 pt

Pink Sport Bari 3 pt

Tavagnacco CF 2 pt

Orobica Bergamo 1 pt

Florentia San Gimignano 0 pt

Empoli Ladies 0 pt