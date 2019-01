CINCOTTA, Verona ha qualità: le antenne sono dritte

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Women's FC, ha parlato al media ufficiale della squadra viola in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Verona: "Credo che le gare secche abbiano un aspetto emozionale e un impatto emotivo più importante, questa formula è comunque provante soprattutto per noi che abbiamo molti impegni. È uno sforzo doppio che dobbiamo mettere in calendario, ma questa ovviamente è un’analisi oggettiva, non cerchiamo alibi ma prendiamo le partite come ci vengono proposte. Credo che il Verona stia dimostrando di avere qualità, pur avendo una squadra giovane sta facendo bene e vorranno togliersi delle soddisfazioni. La nostra voglia di fare bene è comunque alta perché contiamo di essere protagonisti anche in questa competizione. Ho visto il match di sabato Roma - Verona, è stato un indicatore che ha fatto alzare le antenne alle ragazze: il Verona ha pieno diritto di dire la sua e nella partita contro la Roma lo ha dimostrato. La formazione? Sono diverse le invenzioni che con lo staff abbiamo escogitato da inizio stagione: Clelland quinta in fascia, Vigilucci centrocampista centrale o Tortelli difensore laterale. Domani questi esperimenti potrebbero riproporsi perché ormai sono certezze date alle calciatrici come quelle citate, che hanno saputo giocare ed affermarsi in posizioni diverse. Questo insieme ad altro che stiamo valutando nelle ultime ore".