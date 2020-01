CINCOTTA, Siamo abituati a essere sotto pressione

La Serie A Femminile riparte questo weekend con l’11° e ultima giornata del girone di andata. Primo match del 2020 e prima trasferta per le Viola impegnate sul campo dell’Orobica Bergamo. “L’Orobica che affronteremo noi sarà completamente diversa da quella che ha giocato la prima parte di Campionato” commenta Mister Antonio Cincotta alla vigilia “hanno sostituito molte atlete ed acquisito elementi provenienti da campionati esteri che daranno sicuramente una scossa. La nostra concentrazione è massima. Siamo abituati ad essere sotto pressione, se mancasse forse non avremmo un pezzo di noi. Chi non la sa gestire non può fare campionati di alto livello, io sento sempre il sostegno del nostro pubblico e dei nostri tifosi, ci aiutano a sconfiggere tensione e ansie. Dobbiamo lavorare con abnegazione e umiltà in ogni secondo dell’allenamento. Non ho voluto nessuno stravolgimento della rosa per dare massima fiducia e motivazione alle ragazze, ora è giusto che loro ripaghino tutto questo continuando a fare quello che è stato fatto in chiusura del 2019, ovvero giocare ad alto livello. Questa è la nostra unica strada".