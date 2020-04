CINCOTTA, Ora usiamo la mente: aiutiamo ristoratori

Il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato all’emittente 50Canale nel corso della trasmissione “Colpo di tacco”, soffermandosi sul difficile momento che tutto il mondo del calcio femminile sta vivendo ma non solo. Ecco le sue parole: “Noi stiamo portando avanti il nostro lavoro tra tante difficoltà oggettive: ci stiamo allenando, cerchiamo di mantenere la nostra forma atletica nel salotto di casa come meglio possiamo ma soprattutto utilizziamo un’arma speciale che è la fantasia. Noi tutti siamo stati tutti bambini e da giovani nessuno aveva i cellulari, avevamo il vantaggio di poter lavorare con la mente. La fantasia ci serve ad immaginare che presto torneremo sul campo dove daremo tante soddisfazioni ai tifosi che ci mancano molto. Sono giorni difficili per tutti, per quello che succede negli ospedali ma non solo: alle ragazze dico sempre che noi siamo dei privilegiati perché siamo a casa e stiamo bene. Dobbiamo continuare ad allenarci, rispettare le norme per il bene di tutti e dare una mano nel nostro piccolo al tessuto sociale attorno a noi. Ci sono tanti ristoratori della Toscana che sono chiusi da tanti, troppi giorni: vanno sostenuti e aiutati. Così ne usciremo tutti insieme”.