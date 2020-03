CINCOTTA, Oggi allenamento-video: "Gruppo unito"

Tramite il suo profilo Instagram, Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, ha diffuso una foto che ritrae una video-chat multipla condivisa tra lui e le sue calciatrici. Ecco quanto ha scritto il tecnico della selezione femminile gigliata, nella didascalia del post:

"Non mi importa che la foto sia sgranata e in bassissima qualità.

Quello che mi interessa è ciò che questo semplice scatto rappresenta.

Rappresenta un gruppo che in un momento catastrofico per il nostro paese decide di rimanere unito.

Rappresenta delle persone che annullano le distanze e si allenano insieme.

Rappresenta uno staff e delle ragazze che, stando a casa, rompono questo muro della solitudine condividendo insieme, migliorandosi insieme, correggendosi insieme.

Ecco. Mi prendo ancora due secondi per dire grazie a tutti loro.

Credo sia un bel messaggio, in una situazione sicuramente anomala e difficile da vivere per ognuno di noi".