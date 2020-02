CINCOTTA, Nel post gara: "Oggi poca sicurezza"

Queste le parole del mister Antonio Cincotta nel post partita, vinta contro il Tavagnacco: "Devo fare i complimenti alla ragazze. Però oggi si è rischiato davvero tanto in termini di sicurezza di tutte le calciatrici in campo. Fermarsi per 43 minuti con le atlete che sono state costrette a stare dentro lo spogliatoio con neanche avere la possibilità di muoversi sul campo non è accettabile. Ritornare in campo ed iniziare a giocare senza riscaldamento espone tutte le giocatrici ad un alto rischio di infortunio. Questi rischi noi non vogliamo correrli. La salute dell'atleta è la prima cosa. Quello che è successo serve per il futuro, per far sì che non risucceda. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati molto compatti e abbiamo tenuto il vantaggio senza rischiare. C'era molta paura di potersi infortunare. Clelland? E' rientrata oggi e per lei è un giorno speciale perché è rientrata proprio quando abbiamo affrontato la società dove lei è stata per molti anni.

Anche la calciatrice Paloma Lazaro ha commentato così la prestazione della squadra: "Sono felice perché la squadra ha giocato una bella partita in un campo non facile. Sono felice per tutti. Abbiamo molta voglia in vista della gara di Coppa contro il Milan".

E infine anche Lana Clelland, al rientro oggi dall'infortunio: "Tanta l'emozione di essere tornata in campa, proprio qua, che è stata casa mia per tanti anni. Sono molto contento, andiamo avanti, testa al Milan".