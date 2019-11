CINCOTTA, Momento duro. Torniamo a splendere

Alla vigilia della partita che metterà di fronte alla Fiorentina Women's il Milan, il tecnico Antonio Cincotta ha parlato al media ufficiale del club: "Quando sono arrivato a Firenze 4 anni fa la bacheca era vuota e non avevamo accesso alla Champions. In questi anni abbiamo vinto tutto. Adesso è un momento difficile per il nostro club, ogni grande squadra ne attraversa uno. Da questo momento vogliamo risorgere e tornare a splendere, sapendo quanto valiamo e quali sono i nostri obiettivi. In Supercoppa ci è mancato qualcosa, la paura di perdere ci ha reso poco lucidi. Ora vogliamo ripartire. La Bonetti? Non era al 100%, sta cercando di recuperare la forma. Mauro e De Vanna stanno cercando di recuperare, Durante è ancora fuori. Breitner ha avuto un incidente di gioco e dovrà probabilmente giocare con una mascherina protettiva".

La gara con il Milan?

"Dobbiamo giocare con coraggio. Concentrarci sulle nostre idee e sulla voglia di vincere a tuti i costi. Siamo focalizzati al 101% su noi stessi, cercando di ritrovare la nostra essenza nel gioco".