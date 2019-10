CINCOTTA, La proprietà ci fa sentire importanti

L'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina sulla sfida di domani contro il Tavagnacco: "Quest'anno ogni campo è tosto, e una che lotta per vincere il campionato può avere problemi contro una neopromossa. Ogni avversario nasconde delle insidie. Dopo le partite con le Nazionali abbiamo tre giocatrici con qualche acciacco e bisognerà gestirle perché ancora non sappiamo se saranno della gara. La nuova proprietà ci fa sentire importanti e grazie al nuovo centro sportivo potremmo essere un tutt'uno con la squadra maschile. Anche grazie a questo potremmo crescere in un ambiente che vedrà tutti coinvolti".