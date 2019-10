CINCOTTA, Guai in attacco ci hanno penalizzato

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta nel post partita di Juventus-Fiorentina, finale di Supercoppa italiana: “Il problema è che per giocare bene devi attaccare bene e per attaccare bene devi avere punte in forma. Noi nel primo tempo abbiamo giocato con un attacco particolare: De Valla si è fatta male nella rifinitura di ieri e Mauro non era al top. Non abbiamo potuto fare le scelte che volevamo. Purtroppo non abbiamo giocato come volevamo. I progressi nella ripresa? Il cambio di sistema e i nuovi ingressi ci hanno permesso di avere maggiore forza fisica. Solo nei secondi 45’ abbiamo fatto la partita che volevamo. La partita con il Milan di sabato? Dobbiamo riprendere la miglior condizione fisica e recuperare le calciatrici che hanno avuto dei problemi”.