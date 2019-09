CINCOTTA, Guagni e Mauro assenze pesanti

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women, ha parlato così nel pre partita ai microfoni di Sky Sport:

Sulle assenze: "Guagni e Mauro non sono al 100%. Sono due assenzi pesanti. Abbiamo però la rosa con molte alternative. C'è rammarico ma chi giocherà farà bene. Ho grande fiducia in queste ragazze. L'Arsenal merita rispetto. Ha valori importanti, detto questo, noi siamo la Fiorentina e con intelligenza possiamo creare loro problemi. Giocheremo per la maglia, per la città e per l'Italia".

Sulla carriera: "Ho fatto tanta gavetta per arrivare qui. Oggi mi ritrovo a giocare contro l'Arsenal. E sicuramente è un motivo di orgoglio. Non solo mio ma anche per le ragazze che sono arrivate ad essere testa di serie in Champions".

Sul movimento femminile: "Alcune ragazze italiane non sono al 100% della forma. Il nostro è un campionato appetibile. A Firenze e in Italia ci sono sempre più ragazze italiane. Questo anche perché il calcio femminile sta crescendo".